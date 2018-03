Moeder Brad Pitt dolgelukkig met verzoening Jennifer Aniston: "Ze spreken weer met elkaar af" MVO

16u12 2 Celebrities De moeder van Brad Pitt is in de wolken dat hij weer met Jennifer Aniston optrekt. De twee acteurs zouden weer met elkaar afspreken nu Aniston pas is gescheiden van Justin Theroux. Eerder scheidde Pitt al van Angelina Jolie, waarvoor hij Jennifer destijds liet zitten.

Aniston was altijd al een grote favoriet bij Brads moeder. Die laatste is dan ook heel blij dat haar zoon weer met zijn oude vlam afspreekt. Dat doen ze in het geheim, voorlopig nog als vrienden, zo zeggen insiders.

"Het was net als vroeger, maar dan beter", bevestigt een bron dicht bij het koppel. "Zelfs na hun scheiding zijn ze jarenlang contact blijven houden met elkaar. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat hun relatie nu weer veel hechter zal worden. Brads moeder is alvast gelukkig, want ze heeft altijd een zwakte gehad voor Jennifer. Zij hoopt nu dat er opnieuw bruggen gebouwd kunnen worden tussen de twee."

Het gerucht loopt dat George Clooney de ontmoeting tussen Aniston en Pitt zou hebben geregeld, maar zijn entourage ontkent dat voorlopig.