Moeder Billie Eilish maakte zich zorgen om Bieberverslaving: “We hebben therapie overwogen”

08 juli 2020

11u00

Bron: ANP 0 Celebrities De passie van Billie Eilish (18) voor haar idool Justin Bieber (26) ging zo ver, dat haar moeder overwoog om hulp in te schakelen. Dat vertelde Maggie Baird (61) in een podcast van Apple Music waarin ze met haar dochter te gast was.

“We hebben echt overwogen om met jou in therapie te gaan", zegt Maggie Baird in de podcast ‘me & dad’ tegen haar dochter, Billie Eilish. “Je had zoveel pijn om Justin Bieber. Het was zo intens, het veroorzaakte zoveel pijn." Dat kon de ‘Bad Guy’-zangeres alleen maar beamen. Ze herinnerde zich hoe ze emotioneel werd bij het bekijken van de videoclip van ‘As Long As You Love Me’ uit 2012. “Ik keek constant naar de videoclip en kon alleen maar huilen."

Dat beeld staat ook Baird nog duidelijk voor de ogen. “Ik herinner me dat maar al te goed. Die video, en hoe Billie erover praatte. Hoe opgewonden ze was toen hij uitkwam, en toen alleen maar huilen en huilen. Iedereen weet hoe het zit met Billie en Justin, maar dit lied was daar een groot onderdeel van."

Het is inderdaad geen geheim dat Billie Eilish superfan is van Justin Bieber. Ze verklaarde eerder al in Marie Claire dat ze als jonge tiener stapelverliefd was op de zanger en dat ze zijn posters aan haar muur had hangen. Vorig jaar kwam een grote droom van de zangeres uit toen ze met haar idool samenwerkte voor een remix van het nummer ‘Bad Guy’. Ze kondigde die single op Instagram aan met een oude foto van zichzelf waarop ze voor haar slaapkamermuur met al haar Bieberposters poseert.

