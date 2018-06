Modeontwerpster Kate Spade (55) dood aangetroffen in appartement Marlies van Leeuwen kv

05 juni 2018

18u37

Bron: AD, CBS 31 Celebrities De bekende modeontwerpster Kate Spade (55) is vanmorgen dood aangetroffen in haar appartement in New York. Dat bevestigt de lokale politie aan Amerikaanse media. Ze heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd.

De ontwerpster, getrouwd met Andy Spade, de broer van komiek David, begon Kate Spade Handbags in 1993. Het tassenbedrijf groeide uit tot een groot merk, inclusief kleding- en sieradenlijn. In 2007 verkocht ze haar bedrijf om meer tijd te hebben om haar dochter groot te brengen. Twee jaar geleden richtte ze een nieuw modebedrijf op, Frances Valentine, vernoemd naar haar dochter.

Het was een huishoudster die het lichaam van Spade vanmorgen aantrof in haar slaapkamer, waar de modeontwerpster zich zou verhangen hebben. Spades echtgenoot en zakenpartner Andy Spade was op dat ogenblik ook thuis.

Frances, dertienjarige dochter van het koppel was op school tijdens de gruwelijke ontdekking. Volgens de politie is er op de plaats-delict een briefje gevonden voor Frances waarin Spade haar dochter zegt dat haar niets te verwijten valt.

Het is nog onduidelijk hoelang Spade al overleden was op het ogenblik dat ze werd aangetroffen. De lijkschouwer zal een autopsie uitvoeren.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.