Modellenbureaus maanden Cindy Crawford aan om schoonheidsvlekje te laten verwijderen:"Mijn zusjes noemden het mijn 'lelijkheidsvlekje'"

08 april 2020

18u00

In de jaren negentig was Cindy Crawford (54) een van de meest populaire topmodellen ter wereld. Maar de Amerikaanse voelde zich erg onzeker om een bepaald aspect van haar uiterlijk: het schoonheidsvlekje naast haar lip. Dat vertelt Cindy in een gesprek met Naomi Campbell (49).

“Ik deed een cover voor de Britse Vogue”, herinnert Cindy Crawford zich. “Dat was volgens mij met David Bailey (een bekende modefotograaf, red.). Daarna deed ik een cover voor de Amerikaanse Vogue. Maar op de Britse Vogue werkten ze mijn schoonheidsvlekje weg. Dus er bestaat ergens een cover van mij zonder die moedervlek.”

In het begin van haar carrière kreeg ze veel kritiek op haar moedervlek, vertelt ze. “Mijn eerste modellenbureau was in Chicago. Het was een klein bureau, ik weet de naam zelfs niet meer. En ze vertelden me dat ik het moest laten weghalen. Mijn moeder zei: ‘Dat kan, maar je weet niet hoe het litteken er zal uitzien. Je weet wel hoe je schoonheidsvlekje eruit ziet.’” Cindy besloot dan ook om het niet te laten weghalen, al zorgde dat soms voor problemen bij fotoshoots. “Het is niet plat, dus je kan het niet verdoezelen, want dan ziet het er uit als een reusachtige puist. In Chicago viel het nog mee, maar toen ik in Japan werkte, haalden ze het vlekje vaak weg met Photoshop.”

Zelf was Cindy ook niet zo blij met de moedervlek, geeft ze toe. “Als kind haatte ik dat vlekje. Mijn zusjes noemden het mijn ‘lelijkheidsvlekje’. Ik heb het gevoel dat we altijd willen wat we niet kunnen krijgen.” Ondertussen heeft ze wel vrede genomen met haar uiterlijk. “Veel vrouwen hebben schoonheidsvlekjes en wanneer ze me op de cover van Vogue of in een magazine zagen, voelden ze zich meer op hun gemak met hun eigen vlekje.”

