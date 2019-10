Modellen zijn ook maar mensen: dochter Cindy Crawford compleet uitgeput (en met wallen) op catwalk Redactie

09 oktober 2019

15u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Heeft topmodel Kaia Gerber (18) te veel hooi op haar vork genomen tijdens de modeweken in New York, Londen, Milaan en Parijs? In de Franse hoofdstad kon de dochter van Cindy Crawford (53) alleszins niet verbergen dat ze oververmoeid is. Ondanks verwoede pogingen van de schminksters verscheen Kaia met serieuze wallen onder haar ogen op de catwalk. Gevolg: de modewereld is ongerust.

“Kaia werkt ontzettend hard”, klinkt het achter de schermen. “Geen enkel model loopt zoveel shows als zij. Soms zes op een dag! Da’s enorm uitputtend.” Vooral omdat Kaia tussendoor nog andere opdrachten had. Fotoshoots, interviews, modefeestjes... “Tijdens de modeweken sliep ze amper drie uur per nacht! Dat wreekt zich natuurlijk.”

Kaia en de wallen onder haar ogen: het is nu hét gespreksonderwerp in modekringen. Heel wat mensen vrezen dat ze haar lichaam ondermijnt door veel te veel werk aan te nemen: “Ze is het best betaalde model van het moment én het meest gevraagde. Die status werkt blijkbaar verslavend voor haar.” Kaia is inderdaad erg ambitieus en wil zo lang mogelijk de nummer één onder de modellen blijven. Het is alleen de vraag welke prijs ze daar uiteindelijk voor zal moeten betalen. Want gezond is dit niet, zo waarschuwen kenners.