Model Emily Ratajkowski beschuldigt fotograaf van aanranding, maar die ontkent: “Ze danste naakt in een clip. Geloof je dan dat ze slachtoffer is?” BDB

16 september 2020

13u00

Bron: Daily Mail 0 Celebrities In een artikel in het Amerikaanse tijdschrift The Cut beschrijft supermodel en actrice Emily Ratajkowski (29) hoe ze in 2012 seksueel aangerand werd door fotograaf Jonathan Leder tijdens een shoot bij hem thuis. “Toen we op de zetel zaten, stopte hij z’n vingers in me”, klinkt het onder andere. Leder ontkent de aantijgingen.

Ratajkowski vertelt in de column hoe haar agent de fotoshoot voor een tijdschrift in de woning van Leder geregeld had. Het model, dat toen 20 jaar oud was, poseerde daarbij zowel in lingerie als volledig naakt. “Ik herinner me dat ik tijdens het maken van de foto’s ontzettend veel rode wijn gedronken heb. Tegen het einde van de avond was ik dan ook erg dronken”, schrijft ze. “Ik kreeg het koud en nestelde me in de sofa onder een dekentje. Jonathan zat naast me en z’n ruwe jeans schuurde tegen m’n blote benen. Hij vroeg of ik een vriendje had en ik vertelde over dates die gehad had. Intussen wreef ik m’n voeten tegen elkaar en tegen de zijne om het warmer te krijgen. ‘Ik vind het leuk wat je nu doet’, zei hij vervolgens.”

Doodsbang

Wat daarna volgde, is wazig voor Ratajkowski. “Ik weet niet of we gekust hebben, maar ik herinner me wel dat hij plots z’n vingers in me stopte”, vervolgt ze. “Hij deed dat steeds harder en harder tot het echt pijn begon te doen. Ik greep z’n pols vast en trok z’n hand bruusk weg. Ik repte geen woord. Vervolgens stond hij in stilte recht en haastte hij zich de trap op. Daarna ging ik slapen in de kamer waar we de shoot begonnen waren. Ik was compleet in de war en doodsbang dat hij zou terugkomen. De ochtend nadien werd ik wakker met een immense kater. Ik trok snel m’n kleren weer aan en merkte op dat m’n handen aan het trillen waren. Ik vertrok en heb er nooit meer met iemand over gepraat.”

Wanneer het tijdschrift de fotograaf contacteert voor een reactie, ontkent hij alle beschuldigingen. “Ze zijn te smakeloos en kinderachtig om op te reageren", klinkt het. “Je weet toch over wie we het hebben, hé? Dezelfde vrouw die naakt op de cover van magazines staat en zonder kleren paradeert in ‘Blurred Lines', de videoclip van Robin Thicke. Moet iemand dan geloven dat zij een slachtoffer is?” Ook aan de Britse krant Daily Mail geeft Leder te kennen dat hij onschuldig is. “Haar verhaal is een leugen. Ik vind het jammer dat ze tegenwoordig op deze manier in de aandacht wil komen. Een echte schande!”

(Lees verder onder de video.)

Het is niet de eerste keer dat Ratajkowski en Leder met elkaar in de clinch gaan. Toen Leder in 2016 bekendmaakte dat hij de foto’s van Emily wou publiceren in een boek, protesteerde het model daartegen. “Ik heb enkel toestemming gegeven voor de shoot in een tijdschrift, ik wil niet dat de beelden ook elders gebruikt worden”, reageerde ze toen scherp. Het model was ook bang dat de sexy foto’s haar carrière als actrice kwaad zouden doen. “Ik wil niet dat ze me rollen zouden weigeren omdat ik te sexy ben”, klonk het. Uiteindelijk liet Ratajkowski de aanklacht vallen en verscheen het boek toch.

