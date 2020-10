Model dat gebruikt werd om BV's te lokken, reageert voor het eerst: “Niet de eerste keer dat dit gebeurt”

Celebrities

Gewezen ‘Idool’-finalist Born Crain outte zich onlangs ook als bijna-slachtoffer van de 27-jarige G.R., alias ‘Eveline’. ‘Zij’ had geprobeerd hem naakt te doen poseren en gebruikte zelf foto’s van het Australische model Erin Mia James. Die was niet op de hoogte, maar toch is het geen verrassing voor haar. “Ik voel me zeer ongemakkelijk bij het idee dat mijn foto’s en identiteit zijn gebruikt om een ​​misdrijf te plegen. Maar het is niet de eerste keer”, zegt ze in een reactie aan onze krant.