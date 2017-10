Model Bar Refaeli verwelkomt tweede kindje aja

12u55

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Model Bar Refaeli (32) en haar man Adi Ezra (42) hebben vrijdag een tweede dochter gekregen. Het meisje heet Elle en is het zusje van de veertien maanden oude Liv.

Het 32-jarige Israëlische model beviel vrijdagavond in een ziekenhuis in Tel Aviv. ''Ze voelt zich goed'', zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen Page Six. Naar verwachting mogen Refaeli en de baby maandag al naar huis.



Het model, dat jarenlang een relatie had met Leonardo DiCaprio, trouwde in september 2015 met de tien jaar oudere Adi. De zakenman is erfgenaam van een van de rijkste families in Israël.

Same week, same dress, same place. Different year. ✨ 136.6k Likes, 876 Comments - Bar Refaeli (@barrefaeli) on Instagram: "Same week, same dress, same place. Different year. ✨"