Model Bar Refaeli, de ex van Leonardo DiCaprio, riskeert gevangenisstraf Redactie

23 januari 2020

12u00

Bron: Primo 0 Celebrities Ooit was ze het lief van Leonardo DiCaprio (45), maar intussen is de Israëlische Bar Refaeli (34) getrouwd met miljonair Adi Ezra (44) en heeft ze net hun derde kindje gekregen. Gelukkige tijden, zou je denken, maar er hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van het supermodel. Dat is te lezen in Primo.

Leonardo DiCaprio liet nooit veel los over zijn privéleven, maar dat hij van vrouwen houdt, is wel duidelijk. Mooie vrouwen, trouwens, zoals supermodel Bar Refaeli. Leonardo noemde haar de liefde van zijn leven, tot het dan toch verkeerd liep. Bar Refaeli bleef na de breuk met de filmster echter niet bij de pakken zitten. Haar grote droom was een groot gezin, en daar moest dringend werk van gemaakt worden. Ze trouwde met haar landgenoot Adi Ezra (44), een rijke zakenman. Ze kreeg met hem eerder al twee dochters, Liv (3) en Elle (2), en beviel vorige week van een derde kind, een zoon dit keer.

Een naam werd nog niet bekendgemaakt, maar het koppel deelde echter wel mee dat ze dolgelukkig zijn met de komst van hun - overigens ongeplande - kind. Of dat geluk een leven lang beschoren zal zijn, is nog een andere kwestie. Ondertussen zit de Israëlische fiscus Refaeli namelijk op de hielen. Het model zou de overheid nog miljoenen aan belastingen verschuldigd zijn. Bovendien zou Refaeli geprobeerd hebben om inkomsten verborgen te houden voor de fiscus. Daarom wordt ze beschuldigd van zware fraude en riskeert ze een serieuze gevangenisstraf.

In een poging haar dochter uit de wind te zetten, heeft Refaeli’s moeder, die een tijdlang haar zaken heeft behartigd, ondertussen wel al toegegeven dat ze bij de fraude was betrokken. Bars mama is bereid om enkele maanden naar de cel te verhuizen, zolang haar geliefde dochter maar wordt ontzien. Of de rechter daar oren naar zal hebben, valt nog af te wachten.