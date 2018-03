Mode-icoon Hubert de Givenchy overleden op 91-jarige leeftijd DBJ

12 maart 2018

14u24 1 Celebrities De Franse mode-ontwerper Hubert de Givenchy is zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden, dat meldt het Franse modehuis.

De modewereld heeft een reus verloren, letterlijk en figuurlijk. Graaf Hubert James Marcel Taffin de Givenchy, de twee meter lange Franse aristocraat die het huis van Givenchy in 1952 stichtte, stierf zaterdag op 91-jarige leeftijd. Daarmee sterft een van de grote modeontwerpers van de 20ste eeuw. Hij werkte in dezelfde tijd als Christian Dior en Cristóbal Balenciaga en is dus met recht een levende legende in de geschiedenis van de haute couture.

De Givenchy was het best bekend bij het grote publiek als de maker van de filmkostuums van zijn grote muze Audrey Hepburn (1929-1993). Hij kleedde haar in films als 'Breakfast at Tiffany's' en 'Funny Face'. De actrice vormde ook de inspiratie voor zijn eerste parfum, L'Interdit. "Hij is meer dan een ontwerper, hij creëert persoonlijkheid", aldus Hepburn ooit over De Givenchy.

Met zijn gekende elegantie en discipline, had Givenchy een indrukwekkende uitstraling die de mode-industrie meer dan vijftig jaar kleurde. Hij was een verzamelaar met een onberispelijk oog voor mode, maar ook voor binnenhuisarchitectuur.

Ook de Amerikaanse ex-presidentsvrouw Jacqueline Kennedy was een groot fan van de Franse ontwerper. Ze zag Audrey Hepburn bezig in een film en wilde weten wie haar kleedde.

Prominente vrouwen

Zijn tijdloze, gestroomlijnde ontwerpen trokken heel wat prominente vrouwen aan als prinses Grace van Monaco, Bunny Mellon, de hertogin van Windsor, Jacqueline Kennedy Onassis, maar Cate Blanchett, Julia Roberts, Emma Stone en Julianne Moore.

"Ik heb een van de mooiste beroepen in de mode: anderen blij maken met een idee", zei de couturier vorig jaar bij de opening van de tentoonstelling 'Hubert de Givenchy' in het Museum van kant en mode in Calais. "Ik ben blij omdat ik de baan heb waar ik als kind van heb gedroomd", zei hij toen ook nog op een persconferentie.

Het modehuis in vogelvlucht

Givenchy verkocht zijn label, Givenchy Couture Group, aan de groep Moët Hennessy Louis Vuitton in 1988 voor 45 miljoen dollar. Op dat moment bestond zijn firma 36 jaar. Ook na de overname bleef hij nog tot 1995 hoofd creatief ontwerp, tot hij op pensioen ging.

In de daaropvolgende jaren zag het huis een heleboel ontwerpers komen en gaan. Onder meer John Galliano, Alexander McQueen en Julien McDonald passeerden er. Riccardo Tisci nam het label in 2005 over en zette het terug op de kaart met gedurfde, Goth-achtige mode.

Na het vertrek van Tisci in 2017 werd Clare Waight de eerste vrouwelijke artistiek directeur van het merk. Sinds zijn aan het hoofd staat, verwijst ze opnieuw naar de ontwerpen van Givenchy met onder meer zwart-wit reclamecampagnes.

Givenchy wordt verdergezet door zijn partner, Philippe Venet, zijn neven en nichten, en hun kinderen. Zijn familie plant een privé-begrafenis, maar vraagt ​​dat de mensen schenkingen doen aan Unicef in plaats van bijvoorbeeld bloemen te sturen.