Mode-icoon Gloria Vanderbilt overleden MVO

17 juni 2019

16u39 0 Celebrities Gloria Vanderbilt is vandaag overleden op 95-jarige leeftijd. Het mode-icoon was vooral bekend als kunstenares en van haar vele parfums. Enkele weken geleden kreeg ze de diagnose maagkanker, waar ze uiteindelijk aan is bezweken.

Gloria Vanderbilt hoorde bij de steenrijke Amerikaanse familie van Nederlandse afkomst Vanderbilt. Ze is vooral bekend als artieste, designer en vanwege de naar haar genoemde parfumlijn. Ze was het enige kind van Reginald Claypoole Vanderbilt en zijn tweede vrouw Gloria Morgan.

Haar zoon, Anderson Cooper, deelde het overlijdensbericht in een live-uitzending van nieuwszender CNN. “Gloria Vanderbilt was een bijzondere vrouw die van het leven hield en dit op haar eigen wijze invulde”, zegt hij in een emotionele boodschap. “Wat een ontzettend bijzonder leven had ze, wat een bijzondere moeder was ze. Wat een geweldige vrouw.”