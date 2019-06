Mode-icoon Gloria Vanderbilt overleden MVO

17 juni 2019

16u39 7 Celebrities Gloria Vanderbilt is vandaag overleden op 95-jarige leeftijd. Het mode-icoon was vooral bekend als kunstenares en van haar vele parfums. Enkele weken geleden kreeg ze de diagnose maagkanker, waar ze uiteindelijk aan is bezweken.

Gloria Vanderbilt hoorde bij de steenrijke Amerikaanse familie van Nederlandse afkomst, Vanderbilt. Ze is vooral bekend als artieste, designer en vanwege de naar haar genoemde parfumlijn. Ze was het enige kind van Reginald Claypoole Vanderbilt en zijn tweede vrouw Gloria Morgan. Gloria trouwde vier keer. Eén van haar echtgenoten was de bekende regisseur Sidney Lumet, van wie ze scheidde in 1963. Naast haar echtgenoten werd ze nog gelinkt aan enkele bekende namen, zoals Marlon Brando, Frank Sinatra, Roald Dahl en Gene Kelly. Op het moment van haar dood was ze ongehuwd.

Jeansbroeken

In de jaren zeventig maakte ze naam als kunstenares, maar ook als modeontwerpster. Haar ‘gewaagde’ jeansbroeken waren namelijk iets strakker dan destijds nog de norm was. Op dat gebied was ze een vooruitstrevende vrouw in haar genre. Op de broeken was het ondertussen erg bekende zwanenlogo te zien, dat vandaag nog altijd geassocieerd wordt met de naam Vanderbilt, maar dat we vooral nog terugzien op haar parfumlijn.

(Lees verder onder foto’s)

Geweldige vrouw

Haar zoon, Anderson Cooper, deelde het overlijdensbericht in een live-uitzending van nieuwszender CNN. “Gloria Vanderbilt was een bijzondere vrouw die van het leven hield en dit op haar eigen wijze invulde”, zegt hij in een emotionele boodschap. “Wat een ontzettend bijzonder leven had ze, wat een bijzondere moeder was ze. Wat een geweldige vrouw.” Gloria leed aan maagkanker, een had er zodanig veel last van dat ze eerder deze maand al naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Anderson was erg close met zijn moeder. In 1995 woonde ze een tijdje bij hem in, en schreef ze het boek ‘A Mother’s Story’. In 2016 brachten ze samen nog een documentaire uit, getiteld ‘Nothing Left Unsaid’. Naast anderson had Gloria nog drie kinderen: Carter Vanderbilt Cooper, Christopher Stokowski en Leopold Stanislaus Stokowski.