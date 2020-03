Mode boven comfort: Kim Kardashian vloekt zich een weg in latex pakje LOV

23 maart 2020

08u41 0 Celebrities Dat Kim Kardashian (39) er veel voor over heeft om er goed uit te zien, is geen groot geheim. Zo was de realityster onlangs aanwezig op de modeweek van Parijs, waar ze met enkele opvallende looks in het straatbeeld verscheen. In een latex pakje bijvoorbeeld, waarvan het aankleden niet zonder slag of stoot verliep.

Tijdens de modeweek van Parijs was Kim Kardashian te zien in enkele opvallende creaties van modehuis Balmain. De realityster werd veelvuldig gefotografeerd op straat in de latex pakjes, maar wat daaraan voorafging, was een stuk minder glamoureus. In een preview voor het nieuwe seizoen van de realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians', is te zien hoe Kim zich een weg in de pakjes vloekt.

“Fuck, wat doet dit pijn zeg”, schreeuwt Kim, terwijl een 2-koppig team trekt en sleurt aan de latex broek. Alsof dat nog niet genoeg is, merkt zus Kourtney op dat naar wc gaan wel heel erg moeilijk zal worden. “Je gaat je blaas lang moeten inhouden.” Wanneer Kim eindelijk in broek en top is geglipt, is het schouwspel nog niet afgelopen. Ook een latex jas mét handschoenen behoort tot de outfit.