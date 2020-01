Moby doneert opbrengst nieuw album aan goede doelen SDE

16 januari 2020

11u58

Bron: ANP 0 Celebrities Moby brengt in maart zijn zestiende album uit. De volledige opbrengst van de plaat gaat naar goede doelen die zich inzetten voor "een betere toekomst voor alle levende wezens op aarde", zo maakte de zanger woensdag bekend.

“100% van de opbrengsten gaan natuurlijk naar organisaties die zich inzetten voor dierenrechten”, schreef Moby op zijn Instagrampagina. “Want je inzetten voor dierenrechten is belangrijker dan eender wat ik misschien zou doen.” Op ‘All Visible Objects’ staat vooral veel dancemuziek. Naast een een cover van ‘My Only Love’ van Roxy Music bestaat de plaat volgens Billboard uit tien originele nummers, waarin Moby zijn gedachten deelt over de tijd waarin we leven. De 54-jarige muzikant bracht bij de aankondiging van zijn nieuw album gelijk een eerste single uit, ‘Power Is Taken’. De opbrengst van het album wordt verdeeld onder een aantal charitatieve instellingen. Moby koos daarbij voor onder meer klimaatorganisaties Extinction Rebellion, Rainforest Action Network en Brighter Green, dierenwelzijnstichtingen Mercy for Animals en The Human League en de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU.