MMA-vechter Conor McGregor: "50 Cent heeft een beha nodig"

09 maart 2018

03u31

Bron: ANP/BuzzE, Instagram 0 Celebrities MMA-vechter Conor McGregor heeft via sociale media gereageerd op de post van rapper 50 Cent. In een, inmiddels van zijn eigen account verwijderde, Instagrampost zei 50 Cent dat Conor getalenteerd is voor 'a white boy', maar dat 'nigga's' superieure genen hebben. Witte mensen moesten de film Rocky maken "om hen te laten winnen". Aan het einde van het filmpje is de rapper lachend te zien over dat wat hij zojuist heeft gezegd.

McGregor liet dit niet op zich zitten en reageerde via Instagram. "Laat je borsten zien voor de mannen vandaag dames, wij houden van jullie" schrijft de vechtkampioen, refererend aan International Women's Day. Hierbij plaatste hij een foto van 50 Cent zonder shirt. "Ik ben gemaakt van graniet, jij hebt een beha nodig met die mannenborsten van je."

De Ier ging nog even door met zijn relaas: "Superieure genen mijn reet, mafkees. Jij had gewoon je mond moeten houden, maar je kon het niet laten om me belachelijk te maken. Jij 50 Cent...je ziet eruit als een 50-jarige. Rot op!" Hij zegt er ook wel bij dat hij af en toe naar zijn muziek luistert.

In Amerika zijn de uitspraken van 50 Cent niet bij iedereen goed gevallen. Hij wordt op sociale media onder meer beschuldigd van discriminatie.