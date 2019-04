Mister Baywatch gaat in zee met Happy Socks SD

11 april 2019

00u00 0

Hoe kan je beter een nieuwe zomercollectie lanceren, dan met de hulp van 'Mister Baywatch' David Hasselhoff? Het Zweedse sokken- en zwembroekenmerk Happy Socks kon de Amerikaanse acteur strikken voor zijn nieuwe zomercollectie, die de titel 'The Hoff's Day Off' kreeg. David 'Happy Hoff' ziet er, ondanks zijn 66 lentes, alvast nog altijd even strak uit als vroeger.