Missy Elliott aangeklaagd door schrijfster MVO

07 februari 2019

14u38 0 Celebrities Missy Elliott (47) heeft een schadeclaim aan de broek. De rapper wordt aangeklaagd door de schrijfster van Bald is Beautiful, die beweert dat Missy een beeld van haar kale hoofd heeft gestolen.

Op de cover van Missy’s single Pep Rally uit 2016 heeft de rapper een trui aan met daarop een afbeelding van een kale vrouw. Jodi Pliszka, die de haaraandoening alopecia heeft waardoor haar haar is uitgevallen, heeft nu een rechtszaak aangespannen omdat ze naar eigen zeggen nooit toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar foto.

In documenten in handen van TMZ verklaart Pliszka dat ze jaren geleden een fotoshoot deed, waarvan dit beeld op Missy’s trui afkomstig is. Een jury moet nu gaan beoordelen of de foto van de kale bol inderdaad die van de schrijfster is. Missy heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.