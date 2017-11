Miss Universe kandidaten strijken neer in Vegas, ook onze Belgische schone MVO

De 'Miss Universe' kandidaten kwamen op 10 november van over heel de wereld richting Las Vegas, in de hoop binnenkort het begeerde kroontje te bemachtigen. Ook onze eigen Miss Universe België, Liesbeth Claus, is van de partij.

Zij zal ons land vertegenwoordigen op de 'Miss Universe'-competitie op 26 november.

