Miss Frankrijk schuift onderuit tijdens preselectie Miss Universe: “Eerste keer dat me dit overkomt” Sven Van Malderen

08 december 2019

12u16

Bron: BFM TV 4 Celebrities Vanavond vindt in Atlanta de Miss Universe-verkiezing plaats. De jongedame die de kleuren van Frankrijk verdedigt, beleefde echter een valse start. Maëva Coucke ging tijdens de preselectie hard onderuit, gelukkig hield ze er niets aan over.

Tijdens het badpakkendefilé ging het eergisteren mis voor miss Frankrijk. Ze krabbelde wel meteen weer overeind, zonder daarbij haar glimlach te verliezen. De 25-jarige schoonheid was sportief genoeg om nadien de beelden van haar val via haar Instagramaccount te delen.

“Dit was me tot nu toe nog nooit overkomen. Soms heeft het leven ook minder prettige verrassingen in petto”, reageerde Coucke. “Uit elke ervaring moet je lessen trekken. Wat ik hieruit onthoud? Vallen en opstaan, dat hoort er nu eenmaal bij als vrouw. Als je negen keer onderuit gaat, moet je tien keer met opgeheven hoofd weer rechtstaan.”

Ook op Instagram Stories kwam de miss gevat uit de hoek. “Frankrijk is gevallen!”, klonk het met de nodige zelfspot. “Gelukkig heb ik me geen pijn gedaan. Lag het aan de gladde ondergrond? Of de hoge hakken? Geen idee. Een val is helaas iets wat je niet zelf in de hand hebt.”

Je l’adore Maeva Coucke elle en rigole même de sa chute 😂#MissUniverse2019 pic.twitter.com/dciZ0DDeql 𝓡𝓞𝓒𝓚𝓢𝓐𝓑(@ rocksabbb) link

Ook miss Maleisië schoof trouwens nog onderuit. Miss Malta en miss Indonesië begonnen te wankelen, maar wisten zich nog net overeind te houden.

Voor ons land neemt Angeline Flor Pua de handschoen op. Zij zou als een van de topfavorieten gelden.