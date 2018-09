Miss België-kandidates krijgen spoedcursus politiek van De Croo: "Naast uitstraling moet er ook intellectuele basis zijn" SVM

17 september 2018

17u03

Bron: Belga 0 Celebrities Zestig kandidates voor Miss België hebben vandaag een bezoek gebracht aan het federale parlement. Behalve de traditionele groepsfoto en een rondleiding door Kamer en Senaat kregen de dames een spoedcursus over ons politieke bestel. "Ik vind dat er naast de uitstraling en de charme ook een intellectuele basis moet zijn", motiveert lesgever en minister van Staat Herman De Croo.

"Miss België bestaat uit twee delen. U hebt de kwaliteiten als Miss, maar u moet ook min of meer weten wat u vertegenwoordigt", sprak De Croo de kandidaat-missen toe. Nadien stak de nestor van de Wetstraat van wal met een uiteenzetting over ons staatsbestel, de verkiezingen, de grondwet en de taken van het parlement.

De Croo is zelf de tel kwijt hoe vaak hij al de kandidates wegwijs heeft proberen te maken in onze parlementaire monarchie. "Ergens tussen de 15 en 20 keer", klinkt het. Vandaar ook dat hij op het eerste gezicht lukraak weetjes en cijfers in zijn presentatie smokkelt. Zo kregen de dames te horen hoe vaak België in Rusland past, of dat ons land honderd jaar geleden bij de rijkste ter wereld hoorde.

Van zestig naar dertig

Verschillende deelneemsters noteerden naarstig de kennis die De Croo in het rond strooide. Niet geheel onterecht. Woensdag vindt immers de nationale preselectie plaats en dan krijgen de dames ook een reeks vragen voorgeschoteld over ons land. "Tien vragen over wat ze vandaag hebben gehoord of wat ze zouden moeten weten over België", legt organisatrice Darline Devos uit.

Die dag wordt het aantal kandidates gehalveerd van zestig naar dertig. Het slotevent vindt plaats op 12 januari. Dan weten we wie de opvolgster wordt van de huidige Miss, Angeline Flor Pua.