Miss België Angeline Flor Pua over vrouwendag: "Ik moedig alle vrouwen aan om sterk te zijn en te vechten voor waar je in gelooft" MVO

08 maart 2018

Het is vandaag internationale vrouwendag, en ook Miss België Angeline Flor Pua doet een duit in het zakje. Ze trok speciaal haar pilotenuniform aan om aan te tonen dat vrouwen ook kunnen doorbreken in een overwegend mannelijke sector. Daarnaast moedigt ze alle vrouwen aan om sterk te zijn en te vechten voor waar ze in geloven. "Want je bent mooi op je eigen manier. Wij zijn de vrouwen van morgen."