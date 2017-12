Miss America-organisator valt door de mand na uitgelekte e-mails: "Het zijn dikke, lelijke sletten" MVO

Celebrities De organisatie van de Miss America-verkiezing ligt zwaar onder vuur nadat er enkele e-mails tussen de kopmannen uitgelekt zijn. Sam Haskell, CEO van de verkiezing, maakte samen met scriptschrijver Lewis Friedman ongepaste grappen over de kandidates.

"Ik stel voor dat we voormalige Miss America's niet meer 'Forever Miss America's' noemen. Wat denk je?" Zo stuurde Haskell. Het antwoord van Friedman kwam snel: "Ik heb 'Forever' al vervangen door 'trutten'. Werkt dat voor jou?" Waarop Haskell meteen: "Haha, perfect!" antwoordde.

Het is slechts een begin van de vele vunzige mails die werden uitgewisseld. Verder noemden de mannen de kandidates dik, lelijk of gebruiken ze scheldnamen zoals 'slet'. Eén kandidate werd zelfs doodgewenst. Op dat moment stond Haskell al negen jaar aan het hoofd van de organisatie.

Ondertussen is de man buiten spel gezet door de andere leden van het bestuur. Dat gebeurde na een oproep die negenenveertig voormalige Miss America kandidates lanceerden in een open brief. Er wordt nu een onderzoek gestart naar alle mogelijke ongepaste communicatie.