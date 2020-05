Misnoegd over documentaire, dus vader van Amy Winehouse maakt eigen film over zijn dochter kv

26 mei 2020

04u16

Bron: ANP 0 Celebrities Mitch, de vader van de in 2011 overleden Amy Winehouse, maakt een biopic over zijn beroemde dochter. De film zou in de stijl van Queen's Bohemian Rhapsody en Elton John's Rocket Man gemaakt moeten worden, laat de 69-jarige Mitch aan The Mirror weten.

Mitch Winehouse was allerminst tevreden met hoe hij geportretteerd werd in de Oscarwinnende documentaire Amy, waarin het leven van de Britse zangeres werd belicht. Zo zou hij als een schurk zijn neergezet, terwijl hij naar eigen zeggen juist enorm trots op zijn dochter was.

Daarom wil hij bij deze film zelf de touwtjes in handen houden en bepaalt hij wie Amy gaat spelen en wie de regie voor zijn of haar rekening neemt. Als het aan Mitch ligt komt de film over een jaar of twee uit.