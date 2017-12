Mis je 'De Pfaffs'? Geen nood: Kenji, Liam en Keano hebben nu elk een eigen vlog! KDL

15u15

Bron: YouTube 0 RV Screenshot - Kenji Gooris Celebrities Eind 2011 kwam er na negen jaar een einde aan de 'De Pfaffs', de realitysoap op vtm over de gelijknamige familie. Voor wie de familie mist is er nu goed nieuws: Kenji, de zoon van Kelly en Sam, en Keano en Liam, de zonen van Debby en Nicolas, heb elk een eigen vlog op YouTube waarop je hun doen en laten kan volgen.

Kenji - een echte dubbelganger van zijn papa Sam - deelde deze week zijn eerste vlog en die stond helemaal in het teken van zijn zestiende verjaardag. In de 32 minuten durende vlog krijgen we te zien hoe de familie van een etentje op restaurant geniet, maar ook welke cadeautjes Kenji kreeg.

Kenji is niet het enige kleinkind van Jean-Marie en Carmen met een vlog. Ook Liam en Keano, de zoontjes van Debby en Nicolas, filmen hun doen en laten met een camera. Hun kanalen kan je hier en hier terugvinden.