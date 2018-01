Mira Sorvino prijst haar vader Paul, nadat hij Weinstein met de dood bedreigde MVO

Mira Sorvino noemt haar vader Paul "de wijste en meest liefhebbende vader". Ze twitterde die woorden nadat TMZ een filmpje had geplaatst waarin de Goodfellas-acteur dreigt Harvey Weinstein te vermoorden.

Vorige maand vertelde Mira in The New Yorker dat Weinstein haar carrière heeft bemoeilijkt omdat zij als jonge actrice niet wilde ingaan op zijn avances. Regisseur Peter Jackson bevestigde later dat hij inderdaad van de studiobaas te horen kreeg dat hij Mira vooral niet moest casten in zijn films.

In het filmpje zegt Paul over Weinstein: "Hij gaat naar de gevangenis, die klootzak. Dat kan hij ook maar beter hopen, want als hij niet wordt vastgezet, dan krijgt hij met mij te maken. En ik vermoord hem."

Toen een journalist van The New Yorker iets op Twitter schreef over het filmpje en daarbij de Oscarspeech van Mira aanhaalde waarin ze lovende woorden sprak voor haar vader, reageerde de actrice. Ze schreef onder meer: "De liefde voor mijn vader is sindsdien alleen maar groter geworden" en noemde Paul "de meest liefhebbende vader, de briljantste acteur, de mooiste tenor, de meest getalenteerde artiest, de wijste, de meest menselijke adviseur en beste opa."