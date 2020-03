Ministerie van Volksgezondheid vraagt Kylie Jenner en co om hulp: “Influencers zijn nu enorm belangrijk” MVO

20 maart 2020

15u13

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Het hoofd van de federale volksgezondheidsdienst in de Verenigde Staten, Jerome Adams, heeft Kylie Jenner (22) en een paar andere belangrijke influencers gevraagd hem te helpen met het uitleggen van het gevaar dat het coronavirus met zich meebrengt. Volgens Adams zijn veel Amerikanen, met name jongeren, nog steeds niet doordrongen van het feit dat dit virus zeer dodelijk is.

“Het is heel belangrijk dat invloedrijke influencers zoals Kylie Kenner, maar ook basketballers Kevin Durant (31) en Donovan Mitchell (23), zich uitspreken over dat wat er momenteel in de wereld gaande is. Zij moeten hun volgers duidelijk maken dat dit ‘serious shit’ is. Dus geen gewoon griepje, maar een virus waaraan inmiddels vele mensen zijn overleden,” aldus Adams.

Hij vervolgt: “De groep die we proberen te bereiken is een hele lastige”, daarbij heeft het het over jongeren onder de dertig. “Hoe meer we zeggen dat ze zich sociaal van elkaar moeten distantiëren, hoe meer ze naar elkaar toetrekken en denken: wie doet ons wat? Via belangrijke influencers hopen we ze te laten voelen hoe het zou zijn als het hun opa of oma zou betreffen. Want wie wil er verantwoordelijk zijn voor de dood van een grootouder, omdat je alleen maar aan jezelf hebt gedacht?”

Kylie Jenner

i hope everyone is feeling well! it’s so important right now to self quarantine to ensure we aren’t endangering ourselves or anyone who can’t handle this virus 🤍 Kylie Jenner(@ KylieJenner) link

Kylie Jenner hoorde die boodschap alvast luid en duidelijk. Zij postte eerder al verschillende keren op sociale media dat het beter was om binnen te blijven, en maakte kort na de oproep van Adams ook een lange video op haar Instagram Stories waarin ze erg duidelijk uitlegt dat het coronavirus geen grapje is. “Ik hoorde dokter Adams vanmorgen op de radio, en hij heeft me aangemoedigd om vandaag met jullie te praten.”

“Wij zijn als millennials niét immuun aan het coronavirus”, waarschuwt ze. “Laat je daar niet aan vangen. Ook jonge mensen kunnen erg ziek worden en bovendien moeten we anderen beschermen. Als je nog bij je ouders woont, wil je toch niet dat je hen ziek maakt? Op dit moment is er namelijk geen enkel medicijn. Neem het van mij aan: blijf thuis en maak puzzels, dat is wat ik aan het doen ben.” Jenner werd op 1 februari 2018 moeder van haar dochtertje Stormi Webster, waarvan rapper Travis Scott de vader is. De realityster hield haar zwangerschap destijds verborgen voor de buitenwereld en zonderde zich negen maanden lang af. “Aan die periode moet ik nu terugdenken. Ik zat maanden thuis en kan daardoor nu goed met deze situatie omgaan,” aldus Kylie. Jenner en haar dochter brengen hun tijd onder meer door met het kijken van de kinderfilms ‘Frozen 2' en ‘Trolls’, zo meent ze.

Miljoenen volgers

Dat Jenner haar stem laat horen over de coronacrisis is niet niets, want de jonge vrouw heeft maar liefst 166 miljoen volgers op Instagram. Ter vergelijking: dat is bijna vijftien keer de volledige bevolking van België.

Niet alleen Jenner, maar ook vele andere celebs en influencers schreeuwen van de daken dat hun volgers binnen moeten blijven. Zo lieten onder andere ook Ariana Grande (26) en Taylor Swift (30) al van zich horen. “Jongeren luisteren naar hun peers, deze mensen waar ze naar opkijken”, aldus Jerome Adams. “Hoe meer zij hen aanspreken over het probleem, hoe beter.”