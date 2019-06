Mindy Kaling openhartig over angststoornis: "Ik heb soms medicatie nodig om me te kalmeren” SD

04 juni 2019

18u50

Bron: Glamour 0 Celebrities Actrice Mindy Kaling (39) heeft in een interview met Glamour openhartig verteld over haar sociale angststoornis. Niet alleen vindt ze het verschrikkelijk om naar evenementen te gaan waar ze niemand kent, small talk is ook een van haar grootste angsten.

“Het zal mensen misschien verbazen, maar ik heb een beetje last van een sociale angststoornis”, vertelt Mindy Kaling in Glamour. “Naar feestjes gaan waar ik het merendeel van de mensen niet ken, is stresserend voor me. Ik heb altijd slechts vier vrienden gehad. Ik heb me altijd ... niet bepaald een eenzaat gevoeld, maar... Kijk, ik vind het Met Gala geweldig, maar het feit dat je geen plus one mag meenemen, is altijd al een echte stressfactor voor me geweest. Gelukkig zorgt Anna Wintour ervoor dat je echt in het museum bent, zodat er veel te zien is. Als het zich niet zou afspelen in een museum, maar gewoon in een zaal, dan zou ik Valium of iets anders nodig hebben om me te kalmeren. Het is gewoon zo stresserend. Niet veel mensen weten dat over me, omdat ik zo open ben wanneer ik één op één met mensen praat.”

Nog een angst van Kaling, die onlangs ook in de film ‘Ocean’s 8' het Met Gala onveilig maakte: small talk. “Dat is echt mijn grootste angst”, bekent ze. “In de schrijfkamer (Kaling is ook scenarioschrijfster en producer, nvdr.) praat je zo serieus over details dat de switch naar luchtige gesprekken met mensen heel moeilijk is. Mijn grootste angst is dat de persoon met wie ik praat niet liever wil dan onder ons gesprek uitkomen, en dat ze moeten liegen en zeggen dat ze naar het toilet moeten of iets te drinken moeten halen. Ik functioneer zoveel beter in een situatie met minder dan zes personen. Daarom ben ik tegenwoordig sociaal door mensen uit te nodigen bij mij thuis. Dan nodig ik acht mensen waarmee ik goed overeenkom uit voor een picknick bij mij. Ik moet dan niet bang zijn dat ze willen ontsnappen. (lacht)”