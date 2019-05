Millie Bobby Brown heeft een haat-liefdeverhouding met sociale media: “Het is een ziekte, maar ook de beste plek ter wereld” KD

22 mei 2019

13u03

Bron: Glamour 0 Celebrities ‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown (15) heeft een haat-liefdeverhouding met sociale media. Dat vertelt de ster in een interview met het Britse blad Glamour. “Sociale media is een ziekte, maar het is ook de beste plek ter wereld”, verkondigt Millie.

De actrice onthult in het interview dat ze zowel on- als offline al te maken kreeg met pesterijen. Zo moest ze ooit van school veranderen omdat de pesterijen uit de hand liepen. “Ik heb schrijnende situaties meegemaakt, echt hartverscheurend. Het doet echt pijn om te lezen wat mensen soms schrijven”, aldus het tienermeisje. “De negativiteit op sociale media is een ziekte. Ik ben echt bang van die haat, maar ik wil er wel tegen strijden.”

Maar Millie, die meer dan 18 miljoen volgers heeft op Instagram, begrijpt ook dat sociale media een krachtig wapen kunnen zijn om dingen te verbeteren in de wereld. “Sociale media is zowel de beste als de slechtste plek op aarde, het spreekt zichzelf tegen", legt ze uit. “Het kan echt mooie boodschappen uitdragen en aandacht vestigen op situaties die het nodig hebben. Niemand zou mogen zeggen dat het geen platform is voor positiviteit en verandering.”