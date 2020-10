Millie Bobby Brown (16) uit ‘Stranger Things’ stopte bijna met acteren na afwijzing voor 'Game of Thrones’ GV

08 oktober 2020

10u11

Bron: CNN 0 Celebrities Millie Bobby Brown (16) heeft voor haar jonge leeftijd al een impressionante carrière achter de rug. Toch was het niet altijd gemakkelijk, geeft de ‘Stranger Things’-ster toe tijdens een interview met Jimmy Fallon in ‘The Tonight Show’. “In deze industrie krijg je veel afwijzingen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je krijgt veel meer nee’s - heel veel nee’s - voordat je een ja krijgt.”

Brown wist op achtjarige leeftijd al dat ze wilde acteren en spendeerde al haar vrije tijd om haar acteerkunsten te verbeteren. De jonge Brown deed auditie voor rollen in reclamecampagnes, muziekvideo’s of films, telkens werd ze afgewezen. Ze deed auditie voor een rol in de HBO-serie ‘Games Of Thrones’, maar werd ook hiervoor afgewezen. “Toen ik een nee kreeg dacht ik: ‘O, dit is echt moeilijk, want ik wilde die rol echt hebben”, vertelt ze in het interview.

De afwijzing ontmoedigde haar, maar ze gaf niet op en bemachtigde zo de hoofdrol van Eleven in de populaire serie ‘Stranger Things’. De rest is geschiedenis. Brown is nu ook te zien als Enola Holmes in de gelijknamige Netflix-film, al krijgt die productie wel enige kritiek.