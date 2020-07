Miljonairsdochter en familiale banden met Epstein: wie is Nicola Peltz, de steenrijke verloofde van Brooklyn Beckham? TDS

13 juli 2020

11u00

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Brooklyn Beckham (21) heeft nog geen jaar een relatie met ‘Transformers’-actrice Nicola Peltz (25), maar de twee timmeren nu al volop aan hun trouwplannen. Wanneer de bruiloft volgt is nog niet bekend, maar het staat nu al vast dat het een veelbesproken huwelijk in Showbizzland zal worden. Nicola gaat momenteel dan ook vlot over de tongen in de Britse media, die haar achtergrond onder de loep namen en op enkele merkwaardigheden botsten. Maar wie is Nicola Peltz nu eigenlijk?

“Twee weken geleden heb ik mijn soulmate ten huwelijk gevraagd en ze zei ja. Ik ben de gelukkigste man op de wereld” - zo maakte de 21-jarige Brooklyn zijn verloving kort na het moment suprême bekend. “Ik beloof dat ik de beste echtgenoot zal worden en op een dag ook de beste vader. Ik hou van je.” De 25-jarige Nicola, bekend van haar rolletje in ‘Transformers: Age of Extinction’, plaatste tegelijkertijd dezelfde foto met als onderschrift: “Je hebt mij het gelukkigste meisje ter wereld gemaakt. Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven aan je zijde door te brengen.”

David en Victoria Beckham hebben alvast vol liefde en trots gereageerd op het nieuws dat hun oudste zoon gaat trouwen. Beiden plaatsten een bericht op Instagram om de twee geluk te wensen. “Felicitaties voor deze twee mooie mensen”, aldus papa David. “We zijn ontzettend blij voor jullie nu deze spannende reis gaat beginnen.” Victoria noemde het op haar beurt “geweldig nieuws”. “We kunnen niet gelukkiger zijn nu Brooklyn en Nicola gaan trouwen! We wensen jullie heel veel liefde en een leven lang geluk. We houden allemaal heel veel van jullie.”

‘Het perfecte plaatje’

Volgens de Britse media hoeft het niet te verbazen dat Nicola met open armen wordt verwelkomd door de Beckhams. Ze is dan ook van goeden huize, en die aanzienlijke achtergrond vormt volgens de tabloids ‘het perfecte plaatje’. Nicola’s vader Nelson is een Amerikaanse miljardair die zijn kinderen uiterst genereus behandelt en geregeld in het diepste van zijn zakken tast voor hun wensen en pleziertjes. De 25-jarige Nicola is de jongste van acht broers en zussen, van wie zes broers.

Zo gaf de vader van Nicola in 2016 een kleine 900.000 euro uit aan de Bar Mitswa van zijn tweelingzonen. Naar verluidt kregen Nicola en Brooklyn ook nu al een budget van zo’n 4,5 miljoen euro ter beschikking om hun huwelijk tot in het kleinste detail uit te tekenen. En de diamanten verlovingsring die Brooklyn aan zijn grote liefde gaf was er eentje van ruim 178.000 euro. Toch zouden David Beckham en de voormalige Spice Girl “graag bijdragen” aan de kosten van het hele gebeuren. En met hun geschat vermogen van 413 miljoen euro is dat vanzelfsprekend geen probleem.

Bedenkelijke banden

Toch is Nicola’s familie, en dan vooral haar vader Nelson, niet onbesproken. De leden van de Peltz-familie zijn trouwe supporters van Donald Trump, Nelson en de president zijn al decennia lang buren in Florida. De steenrijke zakenman hield onlangs nog een fondsenwerving en wist 530.000 euro op te halen voor de campagne van Trump. Zijn standpunt is duidelijk: “Trumps beleid is voor mij het enige juiste beleid voor Amerika.”

Er zijn echter nog meer familiale banden die de wenkbrauwen doen fronsen. Zo doken de gegevens van Nelson Peltz op in het beruchte zwarte boekje van Jeffrey Epstein, de veroordeelde miljardair die zelfmoord pleegde in zijn cel. In 2003 hadden de twee nog nauw contact, gezien Nelson en Epstein toen samen New York Magazine wilden kopen. Peltz zou bovendien bekend staan om eenzelfde uiterst kille houding: in 2016 werd hij aangeklaagd door zijn ‘hondenuitlater’ en chauffeur Juan Gonzalez, die beweerde dat hij was ontslagen nadat hij zich een dag ziek had gemeld.

Toch zouden David en Victoria zich geen zorgen maken om hun toekomstige schoonfamilie, wel integendeel. “David en Victoria hebben met veel enthousiasme hun zegen over deze relatie uitgesproken”, klinkt het. “Ze hebben Brooklyn altijd gesteund wanneer hij vriendinnetjes had, maar ze hopen echt dat het met haar gaat werken. Ze denken dat hij eindelijk op z’n pootjes terecht is gekomen. En dat hij nu zo’n invloedrijke schoonouders heeft in de Verenigde Staten, is in hun ogen alleen maar een voordeel.”

