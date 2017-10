Milieuminnende DiCaprio pompt miljoenen in... vegetarische burgers FT

EPA Dicaprio vorig jaar op de Franse première van zijn klimaatfilm 'Before the Flood'. Celebrities Filmster Leonardo DiCaprio investeert in een bedrijf dat burgers produceert op basis van plantaardige voedingsstoffen. "De veestapel levert een van de grootste bijdragen aan de uitstoot van CO2", verklaart de milieuminnende acteur zijn beslissing.

"Overstappen van vlees naar plantaardige alternatieven is een van de meest krachtige maatregelen die iemand kan nemen om zijn persoonlijke impact op het klimaat te verminderen", zegt DiCaprio in een verklaring.



Het bedrijf, Beyond Meat, is marktleider in plantaardige vleesvervangers in de Verenigde Staten. De doorbraak kwam er deze zomer toen het leverancier werd voor twee grote supermarktketens, Kroger en Albertsons Companies.

Via zijn stichting focust de acteur al langer op milieukwesties. Vorige maand nog investeerde hij een bedrag van 20 miljoen dollar in honderd milieuorganisaties waaronder het Lion Recovery Fund en het Global Partnership For Sharks And Rays. Eerder dit jaar deed DiCaprio ook een investering in een project rond duurzaam gekweekte vis.



Daarnaast maakte hij - als fervent voorvechter van de strijd tegen klimaatverandering - de documentaire 'Before The Flood', waarin hij laat zien welk effect ecologisch onverantwoord handelen heeft op de wereld.