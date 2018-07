Miley en Liam ontkennen breuk met strategische video TK

20 juli 2018

08u01

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten dat Miley Cyrus en Liam Hemsworth uit elkaar zouden zijn, heeft het stel zelf naar het rijk der fabelen verwezen. Liam postte een filmpje op zijn InstaStories waarin de twee samen lachend en dansend in de auto te zien zijn.

De Australiër laat zijn verloofde nog even schrikken door hard te schreeuwen, waarop zij reageert: "Oh man, ik doe je nog eens wat aan!'

Fans van Miley en Liam speculeren al een paar dagen over een eventuele breuk tussen de twee, nadat de zangeres al haar foto's van Instagram had verwijderd. Het koppel zou het niet eens kunnen worden over het krijgen van kinderen en vooral wanneer. Volgens anderen heeft het leeghalen van haar pagina te maken met een nieuw album dat eraan zit te komen.

Nashville

Volgens een andere bron verblijven de twee de laatste tijd vaak in Nashville, 'waar ze een rustig leven leiden en af en toe naar Malibu reizen om tijd door te brengen met hun familie'.

Miley en Liam ontmoetten elkaar in 2009, maar braken hun relatie af in 2012. Nadat ze in 2016 kwamen weer bij elkaar kwamen, zou de zangeres al geruime tijd haar huwelijk aan het plannen zijn. "Ze heeft heel eigen ideeën over hun grote dag en is er nogal geheimzinnig over. Hun vrienden zullen pas op het allerlaatste moment horen wanneer het zover is," aldus de bron.