Miley Cyrus wil geen kinderen: “Niet tot we onze milieuproblemen oplossen” TK

11 juli 2019

22u16

Bron: ANP 0 Celebrities Miley Cyrus heeft een ‘complex en modern’ huwelijk met Liam Hemsworth. De 26-jarige zangeres wil verder niet veel kwijt over haar echtverbintenis met de 29-jarige acteur omdat ze denkt dat we momenteel niet in een wereld leven waar mensen het zouden begrijpen. “En ik wil ook geen kinderen grootbrengen op deze aarde”, klinkt het.

"Ik denk dat het erg verwarrend is voor mensen dat ik getrouwd ben. Maar mijn relatie is uniek. En ik denk niet dat ik ooit zal toestaan dat mensen zich daarin mengen, omdat het zo modern en complex is. Ik denk niet dat mensen het zouden begrijpen", begint Miley haar uitleg tegenover Elle Magazine. "Ik bedoel, denken mensen echt dat ik thuis sta te koken met een schort om?"

Hoewel de biseksuele Miley in een heteroseksuele relatie zit, voelt ze zich nog steeds enorm aangetrokken tot vrouwen. "Ik heb een partnerbeslissing genomen. Dit is de persoon die mij het meest zal steunen, denk ik. Ik pas zeker niet in het stereotype beeld van een echtgenote. Ik houd niet eens van het woord."

Van een gezinnetje droomt Miley ook (nog) niet. "We doen hetzelfde met de aarde als wat we met vrouwen doen." Cyrus vindt dat de aarde wordt uitgeput. "We eindigen met een waardeloze planeet en ik weiger die door te geven aan mijn kind. Ik wil pas een kind op de wereld zetten als ik zeker weet dat dat kind op een aarde terechtkomt waar vissen in het water zwemmen.”