Miley Cyrus weer thuis na ziekenhuisopname, ze hoopt dat kristallen haar zullen genezen

11 oktober 2019

13u49

Bron: ANP 1 Celebrities Miley Cyrus is weer thuis na een operatie aan haar amandelen. De 26-jarige zangeres deelde via Instagram Stories een foto van zichzelf in bed. Hoewel de operatie goed is verlopen, vindt Miley het hersteltraject maar niks.

“Het ergste aan volwassen zijn, is dat ziek zijn niet meer bestaat uit ijslolly’s en soep. Ziek zijn is nu vooral heel erg saai”, treurt Miley. Ze moet rust houden, wat betekent dat ze haar stem niet mag gebruiken. “Mijn stem van me afnemen voelt als een marteling.”

Gelukkig gaat het langzaam beter met Miley. Naast rust houden, gebruikt ze het “meest magische medicijn”: speciale helende kristallen. Die plaatst ze in de buurt van haar keel, zo is te zien op haar Instagram.

Miley hoopt dat de stenen haar helpen om op tijd fit te zijn voor Gorillapalooza, aanstaande zaterdag. Dat is een muziekfestival waarvan alle opbrengsten naar The Ellen Fund gaan, een fonds dat Ellen DeGeneres heeft opgericht om bedreigde diersoorten te helpen.