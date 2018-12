Miley Cyrus was vroeger een pestkop: “Ik sloot Hailey Baldwin buiten uit mijn kamer” KD

Miley Cyrus en Hailey Bieber zijn al jaren goede vriendinnen, maar dat was ooit anders. De 'Wrecking Ball'-zangeres bekent nu dat ze de vrouw van Justin Bieber pestte toen ze nog kinderen waren. "Ik was echt gemeen", vertelt ze openhartig in 'Carpool Karaoke'.

Hailey was samen met Kendall Jenner te gast in ‘Carpool Karaoke', de serie gebaseerd op de hilarische autoritjes met James Corden. Toen de twee sterren met ‘Party In The USA’ meezongen, kwam de zangeres van het lied, Miley Cyrus, ook even opduiken.

Het model en de zangeres hadden het in de wagen over hun kindertijd. Beide groeiden op in een bekende familie en de meiden kenden elkaar dan ook al een eeuwigheid. “Ik ken Miley al van toen ze 11 jaar was", aldus Hailey. Maar van die vriendschappelijke relatie was er toen nog geen sprake, want Miley vond Hailey helemaal niet leuk.

“Ik was gemeen tegen haar”, geeft het voormalig kindsterretje toe. “Ze wou altijd meespelen met mij en haar oudere zus, dus sloten we haar buiten uit mijn kamer. We waren gemeen.”

De twee kunnen er nu gelukkig mee lachen. “Ik heb je gemaakt tot wie je vandaag bent”, plaagt Miley. “Je werd er sterker door en nu kan je alle haat aan, omdat ik je pestte.” Hailey Baldwin, die tegenwoordig als Hailey Bieber door het leven gaat, volgt die redenering. “Niemand was ooit zo gemeen tegen mij als Miley. Zij bereidde me voor op deze industrie.”