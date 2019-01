Miley Cyrus schrijft opvallend grappige liefdesbrief naar haar man: “Ik ben dol op je vieze sokken op de vloer” KDL

14 januari 2019

13u58 0 Celebrities Liam Hemsworth vierde afgelopen weekend zijn 29ste verjaardag en dat liet zijn vrouw, zangeres Miley Cyrus (26), niet ongemerkt voorbij gaan. Op Instagram deelde Miley een liefdesbrief, en daarin is ze opvallend grappig.

“Gelukkige verjaardag aan mijn nummer één. Je was 19 toen we elkaar ontmoetten en vandaag ben je 29. Daarom deel ik graag enkele van mijn favoriete dingen aan mijn favoriete vent”, gaat de zangeres van start. Zo valt Miley onder meer in katzwijm vanwege de manier waarop Liam naar haar kijkt, “en naar onze honden, varkens, paarden, katten en vissen”. Maar ook de manier waarop Liam naar “zijn familie, vrienden, vreemden en het leven” kijkt, ontroert Miley, die eind vorige maand stiekem in het huwelijksbootje stapte met Liam.

Vieze sokken

Maar Miley prijst niet alleen Liams blik. “Ik ben dol op je vieze sokken op de vloer, omdat die betekenen dat je thuis bent. Ik vind het fijn als je me laat kennismaken met een nieuwe band, zo dat ik daarnaar kan luisteren als je weg bent en het voelt alsof je er toch bent.” Miley mijmert ook over het samen zoeken naar nieuwe recepten, Chinees eten op de sofa na een kater en de rimpels rond Liams ogen.

(Lees verder onder de foto)

Een nieuwe man

Miley gunt haar fans in haar brief ook een blik in de huishoudelijke taakjes ten huize Hemsworth-Cyrus. Zo komen we te weten dat Liam het niet erg vindt om af en toe de was te doen - “Ik vind het zelfs geweldig als je mijn favoriete t-shirt laat krimpen in de droogkast, want een man hebben die de was doet, is zo’n beetje het beste ooit”, klinkt het - en dat hij Mileys haren kamt wanneer zij daar te lui voor is.

De zangeres eindigt haar liefdesbrief met het feit dat ze onvoorwaardelijk van Liam houdt. “Tijdens onze relatie heb je me laten zien wat het is om van iemand te houden, door dik en dun. Ik respecteer jou en jij mij en ik hou ervan dat je me gewoon mezelf kan laten zijn. Als er meer van dit soort begrip zou zijn in de wereld, zouden we geen muren bouwen maar bruggen. Ik ben trots op de persoon die je bent geworden en kijk uit naar al het goede in de toekomst. Bedankt om me de gelukkigste dagen van mijn leven te schenken”, besluit Miley.