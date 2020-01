Miley Cyrus regelt plagiaatzaak van 300 miljoen dollar in der minne Redactie

05 januari 2020

09u02

Bron: AD.nl 0 Celebrities Miley Cyrus heeft een schikking getroffen met de Jamaicaanse liedjesschrijver Michael May die de zangeres van plagiaat beschuldigde. Mileys ‘We Can't Stop’, haar hit uit 2013, zou te veel lijken op een nummer dat May jaren geleden heeft geschreven. Met de schikking zou de rechtszaak over een bedrag van 300 miljoen dollar van de baan zijn.

May, die optreedt als Flourgon, klaagde Cyrus bijna twee jaar geleden aan en beweerde dat ‘We Can't Stop’ wel erg veel leek op zijn ‘We Run Things’ uit 1988. In Jamaica was de song een grote hit. In het nummer van May zit de tekst ‘We run things. Things no run we’, Cyrus zingt op haar single: ‘We run things. Things don’t run we.’ De muziek zou ook opvallend veel overeenkomsten vertonen.



De Jamaicaan eiste een juridische bevestiging dat zijn copyright is aangetast. Door de schikking is een rechtszaak nu van de baan.