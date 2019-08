Miley Cyrus pakt tijdens VMA’s uit met break up-tattoo over Liam Hemsworth MVO

27 augustus 2019

20u43 0 Celebrities Tijdens de MTV Music Awards trad Miley Cyrus voor het eerst op sinds haar breuk met Liams Hemsworth. De zangeres had ‘toevallig’ ook een nieuwe tattoo op haar arm staan, die duidelijk verwijst naar het einde van haar huwelijk.

‘My head was feeling scared, but my heart was feeling free’, staat er te lezen. Ofwel: mijn hoofd voelde zich bang, maar mijn hart voelde zich vrij. Het is een lyric uit ‘The Thing’ van de band Pixies. Tijdens de awardshow zong ze ook voor het eerst haar nieuwe single ‘Slide Away’, waarin ze refereert naar de breuk.

Volgens Miley was er geen sprake van bedrog. “Ik meende het met hem en ik was toegewijd”, schreef ze op Twitter. “Maar soms loopt het gewoon niet zoals je gewild had.”