Miley Cyrus over haar huwelijk met Liam Hemsworth: “Gevallen voor zijn persoon, niet voor zijn geslacht” SD

22 februari 2019

11u09

Bron: Vanity Fair 0 Celebrities Op 23 december trouwde Miley Cyrus (26) met haar vriend Liam Hemsworth (29). Cyrus stak nooit onder stoelen of banken dat ze zichzelf als een queer persoon zag, en niet op geslacht valt, maar op de persoon zelf. Haar huwelijk met Hemsworth was dan ook behoorlijk onkarakteristiek, zegt ze zelf.

“We droegen al eeuwen een ring, en ik had niet echt behoefte aan een huwelijk”, vertelde de zangeres in Vanity Fair. “Het past echt niet bij mijn karakter.” Maar vorig jaar verwoestte een hevige bosbrand hun huis in Malibu, en dat veranderde de situatie. “Wat Liam en ik samen meemaakten veranderde ons. Ik ben niet zeker dat we zonder het verlies van Malibu klaar zouden zijn geweest om deze stap te nemen of zelfs maar ooit te trouwen. Maar de timing voelde juist aan en we hebben ons hart gevolgd.”

Het feit dat Cyrus zich altijd als biseksueel en queer heeft bekeken, doet niets af aan de relatie met Hemsworth, zegt ze. “We herdefiniëren wat het betekent voor iemand zoals ikzelf, die queer is, om een hetero-relatie te hebben. Een groot deel van mijn trots en identiteit is een queer persoon te zijn. Wat ik predik is: mensen worden verliefd op mensen, niet op geslacht, niet op uiterlijk. Waar ik verliefd op ben, bestaat op een bijna spiritueel niveau. Het heeft niets te maken met seksualiteit.”

Verder heeft de zangeres nog enkele lieve woorden voor haar echtgenoot. “Mijn relatie is erg bijzonder voor me, het is mijn thuis. Ik voel me minder verloren wanneer we in dezelfde kamer zijn, maakt niet uit waar dat is.”