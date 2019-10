Miley Cyrus opgenomen in het ziekenhuis MVO

09 oktober 2019

08u50 0 Celebrities Slecht nieuws voor Miley Cyrus. De zangeres werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis, iets wat ze zelf deelde via Instagram Stories. Hoewel ze de reden van haar opname niet vermeldde, wordt er volgens diverse media vermoed dat ze kampt met een amandelontsteking.

Miley hoopt op 12 oktober voldoende hersteld te zijn om op te kunnen treden bij Gorillapalooza, een muziekfestival waarvan alle opbrengsten naar The Ellen Fund gaan, een fonds dat Ellen DeGeneres heeft opgericht om bedreigde diersoorten te helpen.

“Ik hoop dat de rockstar God me heel veel badass shit zendt zodat ik erbij kan zijn dit weekend. We hebben een aantal gorilla’s te redden!,” aldus Miley. Haar nieuwe vriend, Cody Simpson, kwam haar alvast opzoeken in het ziekenhuis om haar te steunen. “Hij kwam opdagen met bloemen en een gitaar in zijn hand”, schrijft de zangeres op Instagram.