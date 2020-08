Miley Cyrus openhartig over haar relaties: “Ik heb Liam tien jaar lang voorgelogen dat hij niét mijn eerste keer was” MVO

14 augustus 2020

20u36

Bron: DailyMail 0 Celebrities Miley Cyrus (27) maakte haar ex-man Liam Hemsworth (30) tien jaar lang wijs dat hij niet haar eerste keer was. “Ik was 16 en ik wilde niet overkomen als een loser. Maar die leugen heb ik wel heel lang volgehouden.”

“Mijn eerste seksuele ervaring was een trio met twee andere meisjes”, geeft de zangeres toe in de podcast Call Her Daddy. “Toen ik twaalf was waren mijn co-actrices al bezig over jongens en seks, maar daar snapte ik niet veel van. Ik overtuigde op die leeftijd wel mijn vriendinnen om met mij in bed te duiken, en ik slaagde daar heel vaak in. Ik voelde me aangetrokken tot meisjes láng voor ik me aangetrokken voelde tot jongens. De eerste keer dat ik met een jongen naar bed ging was op mijn zestiende. Maar hey, ik ben achteraf wel met die jongen getrouwd, dus dat is wel straf.”

De jongen in kwestie is Liam Hemsworth, die ze leerde kennen op de set van ‘The Last Song’. “Ik heb hem tien jaar later pas verteld dat hij mijn eerste keer was. En dan alleen omdat de persoon waarvan ik had gezégd dat hij mijn eerste keer was trouwde met iemand die Liam goed kende. Ik vond op dat moment dat ik me niet meer aan die leugen kon vasthouden.”



Liam en Miley waren tien jaar samen en trouwden in 2018. Na enkele maanden vroegen ze echter de scheiding al aan. “Mijn tijd met Liam was prachtig, maar het mocht niet zijn." Kort na de breuk had ze een kortstondige relatie met model Kaitlynn Carter (31). “Ik kan er niet mee om dat iedereen dacht dat ik was vreemdgegaan. Dat is niet zo. Ik werd afgeschilderd als een schurk omdat ik een vrouw was die verder ging na een stukgelopen relatie. Zoiets zou vandaag de dag niet meer mogen.”

Tot voor kort was Miley samen met zanger Cody Simpson (23), maar eerder deze week maakte ze bekend dat ook hun relatie op de klippen is gelopen. In haar nieuwe single ‘Midnight Sky’ zingt ze dan ook: “Ik hoor bij niemand.”