Miley Cyrus ontkent zwangerschapsgeruchten: "Ik heb gewoon keiveel gegeten" lva

03u47

Bron: ANP/BuzzE 0 Photo News Celebrities Op haar 25ste verjaardag heeft Miley Cyrus via de sociale media laten weten niet zwanger te zijn. De zangeres plaatste een bericht op Twitter, waarin ze korte metten maakte met de geruchten: "Zo onbeschoft! Ik heb gewoon superveel tofukalkoen gegeten!"

Deze uitspraak verwijst naar een eerdere foto die Miley op haar Instagram plaatste, waarop ze te zien is in een wijd shirt en waarbij het lijkt alsof ze een klein buikje heeft.

So close to b-day time! Stoked for a day full of Tofurkey & loved ones! Ain't it ironic? #VeganTurkeyBaby Een foto die is geplaatst door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 23 nov 2017 om 04:48 CET

Fans speculeerden massaal na het zien van de foto: "Is Miley zwanger?!"

Niets is minder waar dus. De coach van The Voice heeft zich, net als veel andere Amerikanen, lekker laten gaan tijdens de jaarlijkse Thanksgiving viering. Later plaatste Miley nog een tip op Twitter: "Hierbij wat vleesvervangende tips, mocht je ineens toch last van je geweten krijgen!" Op de foto zijn vleesvervangers te zien.

In case any last minute conscience kicks in !!!!! Heres some awesome Vegan Turkey day options! ❤️ pic.twitter.com/3DMkHfhVsX Miley Ray Cyrus(@ MileyCyrus) link