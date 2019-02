Miley Cyrus neemt naam van haar man aan en heet nu Miley Rae Hemsworth TK

09 februari 2019

10u56

Bron: ANP 0 Celebrities De wereld kent haar en blijft haar kennen als Miley Cyrus, maar officieel gaat de zangeres voortaan door het leven als Miley Rae Hemsworth. Dat maakte haar man Liam bekend in de tv-show Live With Kelly and Ryan.

"Ik hoorde dat je bent getrouwd met een van mijn favoriete personen... Miley Cyrus!", vertelde co-host Kelly Ripa lachend aan Liam. "Het is nu trouwens Miley Rae Hemsworth", antwoordde hij. "Ze heeft mijn naam aangenomen, maar ze zal professioneel nog wel bekend blijven als Miley Cyrus."

Liam en Miley stapten eind vorig jaar in het huwelijksbootje en Liam vertelt dat hij eindelijk een beetje gewend is geraakt aan het getrouwde leven. "Het wordt steeds normaler. Het is ook erg leuk om man en vrouw te zijn."

Inmiddels heeft Miley in Liams telefoon ook een andere naam. "Ze staat nu gewoon als 'vrouw' in mijn telefoon", aldus Liam.