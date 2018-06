Miley Cyrus neemt het op voor Selena Gomez MVO

15 juni 2018

06u46

Bron: ANP 0 Celebrities Nadat Dolce & Gabbana-ontwerper Stefano Gabbana zich eerder deze week de woede op de hals haalde van een groot aantal Selena Gomez fans, nadat hij haar 'lelijk' had genoemd in een comment bij een Instagram-post van The Catwalk Italia, mengt nu ook Miley Cyrus zich in de zaak.

De zangeres neemt het op voor Selena en plaatste een reactie onder een foto van hen samen op Instagram, met daarbij de tekst: "She is fine as f*ck".

Ze vervolgde: "Ik kan het nog steeds niet geloven, ik ben in shock. Wat die eikel heeft gezegd (als het waar is) klopt voor geen meter en is absoluut onjuist!" Ondertussen wordt Stefano Gabbana bedolven onder de hate-mail, maar dat lijkt de 55-jarige Italiaan allerminst te deren. "Hey haters! Bedankt voor jullie berichten. Love you!", schrijft hij op Instagram, met daarbij lachende smileys.

Het is niet de eerste keer dat Gabbana de gemoederen doet oplopen. Hij reageerde al eerder op een post van de Instagram van The Catwalk Italia. Hij vond Kate Moss maar niets in een jurkje van Yves Saint Laurent. En in 2015 veroorzaakte hij zelfs een boycot door veel celebrities van zijn merk door zich openlijk uit te spreken tegen het homohuwelijk.