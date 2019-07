Miley Cyrus moet afscheid nemen van haar geliefde varken TK

11 juli 2019

15u06

Dierenliefhebber Miley Cyrus heeft op Instagram laten weten dat ze opnieuw een verlies te verwerken heeft. "Heel verdrietig om te moeten zeggen... mijn goede vriendin Pig Pig is overleden... Ik zal je voor altijd missen... dank je voor het vele lachen en de goede tijd, meid."

Miley zette foto's online van Pig Pig die in vijf jaar tijd was uitgegroeid tot een enorm varken. Het contrast met een eerdere foto, waarop te zien is hoe ze Pig Pig in een hand kan vasthouden, is groot.

Miley adopteerde het varken in 2014, vlak nadat haar geliefde hond Floyd was doodgebeten door een coyote. Daar was ze destijds zo kapot van dat het resulteerde in een heel nieuw album, getiteld ‘Miley Cyrus And Her Dead Petz’, oftewel ‘Miley Cyrus en haar Dode Huizdieren’. Een van de liedjes op dat album heette ‘The Floyd Song’. Pig Pig heeft haar toen door de moeilijke tijd heen gesleept, aldus Miley.