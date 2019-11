Miley Cyrus met spoed geopereerd aan stembanden KD

12 november 2019

07u00

Bron: ANP 0 Celebrities Miley Cyrus (26) is met spoed geopereerd aan de stembanden. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres liet haar fans vorige maand weten dat ze was opgenomen in het ziekenhuis, maar waarvoor was niet helemaal duidelijk. Lange tijd werd gedacht dat de zangeres problemen had met haar amandelen. In het ziekenhuis bleek het probleem groter te zijn.

Tijdens een onderzoek kwam aan het licht dat ze al jaren een probleem heeft met haar stembanden. Ze had daar geen last van, maar in de toekomst zou de kwaal wel voor problemen kunnen zorgen. Volgens haar management mag ze de komende weken niet praten en dus zeker niet zingen. Pas begin 2020 zal ze haar muzikale comeback maken.

Vorige maand deelde Miley via Instagram dat ze het “een marteling” vond dat ze ziek thuis moest zitten na haar operatie. “Het ergste aan volwassen zijn, is dat ziek zijn niet meer bestaat uit ijslolly’s en soep. Ziek zijn is nu vooral heel erg saai”, zei ze toen.