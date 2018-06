Miley Cyrus komt uit de kast als genderfluïde KD

14 juni 2018

15u29

Bron: TIME 0 Celebrities Miley Cyrus (25) is al jaren een icoon voor de LGBT-beweging. Nu geeft ze toe er ook deel van uit te maken. De zangeres voelt zich noch man, noch vrouw.

"Ik ben openlijk genderfluïde", postte Miley op haar Twitterpagina. Dat doet ze naar aanleiding van 'Pride Month', een grote gebeurtenis in de Verenigde Staten. "Het is belangrijk voor mij om trots te tonen wie ik ben en om mijn fans aan te moedigen zichzelf te zijn. Ik wil hen inspireren om meer liefde en minder angst in hun leven te hebben."

In een interview met TIME vertelt ze meer over haar genderbeleving. "Het heeft niets te maken met wat ik draag of hoe ik eruit zie. Het gaat om hoe ik me voel", zegt de 'Malibu'-zangeres. "Ik voel me gelijk." De ster houdt niet van hokjes en vindt dat de term 'genderfluïde' het best bij haar beleving past. Ze geeft in het interview ook toe zowel gevoelens voor mannen als voor vrouwen te hebben.