Miley Cyrus is al zes maanden nuchter: "Ik wil niet langer suf wakker worden"

24 juni 2020

17u47

Bron: Variety 0 Celebrities Waar zangeres Miley Cyrus (27) vroeger bekend stond voor haar voorliefde voor cannabis, is ze nu al zes maanden nuchter. Geen alcohol of drugs meer voor haar, vertelt ze in Variety.

Het begon allemaal toen Miley Cyrus in november geopereerd moest worden aan haar stembanden. Toen ze de daaropvolgende vier weken niet mocht praten, begon ze veel na te denken. “Over m’n moeder, die geadopteerd was", zegt de zangeres en actrice. “Ik heb veel van haar gevoelens geërfd: de verlatingsangst, en de nood om te bewijzen dat je gewild en waardevol bent. De ouders van mijn vader gingen uit elkaar toen hij nog maar drie jaar oud was, dus hij heeft zichzelf eigenlijk opgevoed. Ik heb veel onderzoek gedaan naar m’n familiegeschiedenis, waar veel verslavingen en problemen met mentale gezondheid in voorkomen", bekent Miley. “Daarom begon ik me af te vragen: ‘Waarom ben ik zoals ik ben?’ Door het verleden te begrijpen, begrijpen we ook het heden en de toekomst beter.”

Toch is het niet altijd makkelijk om geen drank en drugs meer te gebruiken, zegt ze. “Zeker wanneer je jong bent, krijg je vaak het etiket opgeplakt dat er met jou geen plezier te maken valt. Dan denk ik: ‘Schat, je kan me veel verschillende dingen noemen, maar ik wéét dat ik leuk ben.’" Maar er zijn ook voordelen aan verbonden. “Wat ik geweldig vind, is dat ik me altijd 100% voel als ik wakker word. Ik wil niet langer wakker worden en me suf voelen. Ik wil wakker worden en me klaar voelen."

