Miley Cyrus en Liam Hemsworth zijn uit elkaar: zo verliep hun knipperlichtrelatie van tien jaar DBJ

12 augustus 2019

18u00

Bron: Eigen berichtgeving 4 Celebrities Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (29) zijn geen koppel meer, dat meldde de Amerikaanse society-website People dit weekend. Afgelopen december stapten de twee nog in het huwelijksbootje, maar dat is acht maanden later dus alweer gezonken. Tien jaar hebben de twee nu een aan-uit-relatie, die begon op een filmset.

“Liam en Miley hebben afgesproken om uit elkaar te gaan’’, klonk het afgelopen weekend uit de mond van een woordvoerder van Miley Cyrus. De geruchten over een mogelijke breuk tussen Cyrus en Hemsworth staken zaterdag de kop op toen Miley een foto van zichzelf plaatste op Instagram waarop ze geen trouwring droeg. Het is een nieuw hoofdstuk voor de twee die in december 2018 nog trouwden in hun huis in Tenessee. Hun relatie van tien jaar op zijn zachts gezegd over een hobbelig parcours.

2009: The Last Song

De vonk tussen de twee sloeg over op de filmset van ‘The Last Song’, waar ze ook twee geliefden speelden. Miley was op dat moment zestien, Liam negentien. Opvallend is hoe hun trouwfoto’s heel wat gelijkenissen vertoonden met de liefdesscènes uit die film.

2010: Officieel een koppel

Liam en Miley verschenen voor de eerste keer als koppel op de afterparty van de Oscars in 2010.

2012: Verloofd

Na een relatie van bijna drie jaar besloten Liam en Miley de volgende stap te nemen. “Ik ben zo blij om verloofd te zijn”, liet de popster uit de Disney-stal in juni weten. “Ik kijk heel erg uit naar een lang en gelukkig leven met Liam.”

2013: Breuk

In de herfst van 2013 ging het koppel uit elkaar. Volgens insiders kwam de breuk er op initiatief van Cyrus. Liam zou ‘niet trouw genoeg’ zijn geweest in de relatie.

2013: Nieuwe liefde

Amper een dag nadat het koppel de breuk openbaar maakte, werd Liam al in de armen van een ander aangetroffen. De nieuwe liefde van Hemsworth bleek de Mexicaanse actrice en zangeres Eiza González te zijn.

2013: Wrecking Ball

In 2013 scoorde Cyrus met ‘Wrecking Ball’ de grootste hit uit haar carrière. Die droeg ze op “aan alle ‘Motherf*ckers’ die haar hart gebroken hadden, met eentje in het bijzonder.” De video van het nummer deed heel wat stof opwaaien omdat ze er naakt in te zien was.

2015: Nieuwe liefde voor Miley

Miley vond een nieuwe liefde bij acteur en model Patrick Schwarzenegger. De twee werden gespot tijdens een date in Disneyland en zagen er heel gelukkig uit. Een maand later was hun sprookje al ten einde. De zoon van Arnold Schwarzenegger zou ontrouw geweest zijn.

2015: De hond

Liam en Miley blijven al die tijd wel close. Miley helpt hem zelfs met het adopteren van een hond.

2016: Herenigd

De vonk zou opnieuw zijn overgeslagen op het Falls Music Festival in Australië, waar Liam vandaan komt. Volgens ooggetuigen ging het er nogal expliciet aan toe, daar down-under.

2016: Dezelfde tattoos

Sinds hun hereniging in Australië brengt Cyrus steeds meer tijd door met haar schoonfamilie. In die mate zelfs, dat zij en Elsa Pataky, de vrouw van Liam’s oudere broer Chris, dezelfde tatoeages kozen.

2016: De verlovingsring

Toen de zangeres in 2016 een bezoekje bracht een de talkshow van Ellen Degeneres, merkten fans meteen op dat ze opnieuw haar verlovingsring droeg. Het huwelijk was terug aan de orde.

2017: Koek en ei

In 2017 kon de liefde tussen de twee niet op. Ze schreef een nummer om haar eindeloze liefde te betuigen. “We moesten terug op elkaar verliefd worden”, zei Cyrus toen tegen het Amerikaanse Billboard.

2018: Bosbrand

Het huis van het koppel werd afgelopen najaar ook getroffen door de bosbranden in Californië. Zij was niet aanwezig, maar hij was thuis en zorgde voor de dieren. “Daarmee had hij zijn handen vol”, liet Cyrus weten.

2018: Geruchten van het huwelijk

Net voor kerst plaatste een gemeenschappelijke vriend, Conrad Jack, enkele foto’s op Instagram waarop Cyrus en Liam te zien waren die in zwart pak en wit bruidskleed een taart aansneden.

2018: Het huwelijk

Het paar trouwde op 23 december in hun huis in Tennessee. Cyrus deelde foto’s van het huwelijk woensdag 26 december op Instagram.

2019: Opnieuw een breuk

“Zichzelf steeds ontwikkelend en veranderend als partners en individueel, hebben ze besloten dat een breuk het beste is en dat beiden zich weer gaan focussen op zichzelf en hun carrières”, zei een woordvoerder van Miley Cyrus zondag tegen People. “Ze blijven wel toegewijde ouders voor alle dieren die ze samen hebben. Heb alsjeblieft respect voor dat proces en hun privacy.’’ Geruchten staken de kop op toen ze daags voordien verscheen op Instagram zonder trouwring.