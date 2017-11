Miley Cyrus en Liam Hemsworth wakkeren huwelijksgeruchten aan KDL

Er doen al maanden geruchten de ronde dat Miley Cyrus (24) en Liam Hemsworth (27) zes maanden geleden stiekem in het huwelijksbootje zijn gestapt, maar het koppel heeft die nooit bevestigd. Volgens Miley was de nieuwe ring aan haar vinger gewoon een 'beloftering'. Maar nu ook Liam met een ring aan zijn ringvinger werd gespot, wakkert het koppel de geruchten opnieuw aan.

Intieme ceremonie

Volgens een nieuwe bron in NW magazine trouwden Miley en Liam in april in hun huis in Malibu tijdens een erg intieme ceremonie. 'Enkel een handvol mensen waren daarbij aanwezig en zij zijn tot op de dag van vandaag nog steeds de enigen die van het huwelijk op de hoogte zijn. Miley en Liam willen het nieuws ook echt niet publiekelijk bekend maken', klinkt het.

Lessen uit het verleden

Het koppel heeft natuurlijk geleerd uit het verleden. Miley en Liam werden in 2009 een koppel toen ze samen op de set van de film The Last Song stonden en verloofden zich drie jaar later. Amper een jaar later moesten ze verkondigen dat ze uit elkaar waren en dat werd wekenlang breed uitgesmeerd in de media. Sinds ze hun relatie in begin 2016 een nieuwe kans gaven, praten noch Miley noch Liam openlijk over hun relatie.